عبد الصمد الزلزولي يغادر برشلونة صوب بلد الوليد على سبيل الإعارة

سيغادر النجم المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي صفوف برشلونة صوب جاره ريال بلد الوليد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري وفقاً لموقع "ريليفو".

ويعتزم البارسا تجديد عقد الجناح الصاعد حتى عام 2026 رغم الإعارة التي من شأنها منحه المزيد من الخبرة وفرص المشاركة في قادم المباريات.

تشافي ينوي الاعتماد على الزلزولي مستقبلاً

ويعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من المعجبين بقدرات عبد الصمد بعد ما قدمه الموسم الماضي ويرغب بالاعتماد عليه مستقبلاً، لأن مشاركته مع الفريق الأول ستكون صعبة هذا الموسم.

وسينتهج البلاوغرانا مع الجناح المغربي نفس النهج الذي اتبعه مع الشاب الآخر نيكو غونزاليز الذي انتقل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة مؤخراً.