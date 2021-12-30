عدم توقيع ديمبيلي على عقد جديد مع برشلونة يحفز مانشستر يونايتد

قال الصحفي ماتيو موريتو أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بضم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد ظهور تقارير تشير إلى أنه لن يجدد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد الجناح البالغ من العمر 24 مع البارسا نهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه لن يكمل رحلته في ملعب كامب ناو إلى ما بعد ذلك إن صدقت التقارير.

ويسعى الناديان الإنجليزيان لاستغلال هذه الوضعية من خلال تقديم عرض مغرٍ للاعب ينقله إلى الدوري الممتاز الموسم القادم.

ويمكن لديمبيلي التفاوض مع أي نادٍ مهتم بتوقيعه بدءاً من يناير القادم.

وانتقل المهاجم الشاب من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها نحو 105 ملايين يورو إضافة لـ 40 مليون يورو أخرى على شكل إضافات.

وخاض منذ ذلك الحين 126 مباراة مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين في جميع البطولات سجل خلالها 30 هدفاً.