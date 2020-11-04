عرض إيطالي جاد يمنح ميسي فرصة مغادرة برشلونة

ذكر برنامج «إل تشيرنغيتو» الإسباني الشهير أن قائد برشلونة، ليونيل ميسي، وصله عرض قوي في الوقت الراهن يمكنه من الرحيل عن برشلونة بعد نهاية عقده.

ووفقاً للبرنامج الإسباني، فإن العرض وصل من إنتر ميلان بحيث ينتقل الهداف التاريخي للبارسا إلى الدوري الإيطالي مجاناً الصيف القادم.

ولا يبدو ميسي جاهزاً للتجديد مع برشلونة ويريد المغادرة مجاناً نهاية الموسم من النادي الذي قضى معه مسيرته الاحترافية بالكامل.

على الرغم من رغبة "ليو" التي تم التعبير عنها عبر خدمة «البوروفاكس» بمغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن النادي تشبث بحرفية عقده ووقف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق في وجه رحيل نجم الفريق الأول.

رغم رحلة والده من الأرجنتين لحل الموقف، ظل رئيس برشلونة السابق ثابتاً على موقفه ولم يكن أمام ميسي، الذي نصحه محاموه، بالبقاء «غير السعيد» إلا الرضوخ لحين نهاية العقد.

مقابلته المثيرة، والأسوأ من ذلك، ما يقدمه حتى الآن هذا الموسم، يوضحان أن ميسي موجود فقط في برشلونة لحين انتهاء عقده، وأن وقته مع الفريق انتهى منذ فترة طويلة.