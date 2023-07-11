عرض جديد من مانشستر يونايتد لضم سفيان أمرابط

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض جديد لضم نجم الوسط المغربي سفيان أمرابط المتألق مع ناديه الحالي فيورنتينا الإيطالي، وذلك خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وسيكون اليونايتد جاهزًا خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع فيورنتينا للحصول على أمرابط، حيث أن اللاعب على رادار النادي منذ الميركاتو الشتوي والآن أصبح تواجده مطلوبًا وبشدة وبالأخص من مدرب الفريق إيريك تين هاغ.

مانشستر يونايتد يستعد لرفع قيمة العرض للتعاقد مع سفيان أمرابط

وفقًا لـ"TalkSport"، فإن الشياطين الحمر بصدد تقديم عرض جديد لسفيان أمرابط، حيث أن المدرب تين هاغ معجب جدًا باللاعب بحسب ما أكد نور الدين أمرابط شقيق نجم فيورنتينا سفيان أمرابط.

يشار إلى أن سفيان أمرابط ينتهي عقده مع نادي فيورنتينا الإيطالي في 2024 ويوجد في عقده خيار التجديد لموسم إضافي، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 30 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت".