عرض خيالي على طاولة دي خيا للانضمام إلى الدوري السعودي

بعد أن أعلن رحيله رسميًا عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأ حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا باستقبال عروض ضخمة لمغادرة أوروبا والانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

وكان الحارس السابق للشياطين الحمر قد وصله أكثر من عرض من عدة أندية سعودية خلال الأيام السابقة، حيث أن هذه العروض تشمل مضاعفة راتبه الذي كان يتقاضاه مع اليونايتد والذي تصل قيمته إلى 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

دي خيا أمام عروض ضخمة لمغادرة أوروبا والانتقال للدوري السعودي

أعلن ديفيد دي خيا رحيله عن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بعد 12 عامًا قضاها كحارس أساسي للفريق، وكان اسمه قد ارتبط بالانتقال مؤخرًا إلى نادي إشبيلية بعد أن تم تداول إمكانية رحيل بونو خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

ولكن وفقًا لصحيفة "Daily star"، فإن الحارس الإسباني قد تلقى عرضًا خياليًا للانتقال واللعب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، حيث أنه عرض عليه أن يتقاضى ضعف راتبه السابق مع اليونايتد، مما يعني إمكانية أن يكسب 750 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يشار إلى أن ديفيد دي خيا بات خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، حيث أنه من بين الأعلى أجرًا في الفريق وعندما تم الحديث حول تجديد عقده لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتخفيض الراتب وبالتالي قرر دي خيا الرحيل، وحارس الإنتر أونانا هو الأقرب حاليًا للانتقال إلى أولد ترافورد.