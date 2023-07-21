عرض سعودي بقيمة 240 مليون يورو لإغراء لاوتارو مارتينيز

وصل النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد وهداف إنتر ميلان خلال الساعات الماضية عرض سعودي ضخم بقيمة 240 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال موقع "تي واي سي سبورتس" أن الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين مطلوب في الدوري السعودي بعقدٍ لمدة 4 مواسم سيتقاضى بموجبه نحو 60 مليون يورو سنوياً.

وقال التقرير أن المهاجم لم يطلب من ممثليه التفاوض على هذا العرض بعد رغم قيمته الهائلة.

كما أن السعوديين لم يتواصلوا بعد مع إنتر ميلان لتحديد القيمة التي يمكن دفعها لشراء الأرجنتيني.

يذكر أن لاوتارو يعتبر عنصراً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني سيموني إنزاغي، وسيفعل النيراتزوري المستطاع للاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.