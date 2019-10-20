عرض سعودي ثالث لشراء مانشستر يونايتد

يستعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتقديم عرض ثالث لشراء مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة، وفقاً لتقارير بريطانية.

وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن إدارة يونايتد رفضت عرضين من الجانب السعودي، حيث وصلت قيمة آخر عرض 3 مليارات جنيه استرليني.

وأكدت الصحيفة أن عائلة غلايزر مالكة النادي، لا ترغب في بيع النادي بأي ثمن، ولكن تصرف كيفين غلايزر قد ينذر ببعض التغييرات خلال المرحلة القادمة بعدما قام بعرض حصته البالغة 13%، والتي تقدر بنحو 270 مليون جنيه استرليني، في بورصة نيويورك.

وتشهد قيمة مانشستر يونايتد هبوطاً حاداً حالياً، حيث كانت قيمته 3 مليارات دولار، قبل تولي أولي غونار سولشاير منصب المدير الفني.

رغم ذلك يتوقع المستثمرين السعوديين أنه لن يتم دفع أقل من 4 مليارات دولار، من أجل مواجهة أي منافسة للاستحواذ على النادي الإنجليزي.