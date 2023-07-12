عرض سعودي ضخم يدفع هندرسون للتفكير بالرحيل عن ليفربول

تشير التقارير الأخيرة أن كابتن ليفربول جوردان هندرسون يخطط لإعادة لم شمله مع ستيفن جيرارد ولكن هذه المرة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد وصول عرض مالي ضخم للانتقال هذا الصيف.

وتم اختيار اللاعب صاحب الـ33 عامًا ضمن أبرز الأسماء التي يريد الاتفاق السعودي التعاقد معها في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد الإعلان عن تعيين جيرارد كدرب جديد للنادي.

جوردان هندرسون يدرس الرحيل عن ليفربول للحاق بعرض السعودية السخي

وفقًا لتقارير جديدة من "The Telegraph" اليوم، فإن نجم الوسط الإنجليزي يدرس الخيارات المتاحة لديه حاليًا، في الوقت الذي يوشك فيه على استلام عرض للانتقال إلى السعودية يتضمن الحصول على راتب عالي والعديد من الميزات الأخرى.

وعندما نتحدث عن الراتب الخيالي الذي قد يتقاضاه هندرسون مع الاتفاق، فيكفي أن نذكر أن ستيفن جيرارد وهو مدربًا للفريق وليس لاعبًا سيتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتوضح التقارير أيضًا، أن هندرسون الذي تبقى له عامين في عقده مع الريدز سيتخذ قراره النهائي قريبًا سواء بالبقاء أو الرحيل، وذلك بعد أن يحسب مجموع الدقائق التي قد يشارك خلالها مع ليفربول الموسم المقبل خاصة بعد وصول ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.