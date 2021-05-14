عرض كبير من باريس لضم راموس في صفقة مجانية

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تفاصيل عرض باريس سان جيرمان المغري للحصول على توقيع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في فترة الانتقالات الصيفية.

ويطمح الباريسي في ترميم دفاعه بضم المدافع الخبير في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني هذا الصيف.

ووصلت المفاوضات بين راموس وإدارة ريال من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين إلى طريق مسدود في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يسعى باريس لاستغلاله.

وأوضحت الشبكة أن عرض سان جيرمان لضم المدافع المخضرم أصبح جاهزاً، حيث يضع النادي الفرنسي عقداً مدته عامين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

وبموجب العقد سيحصل راموس على مكافأة تعاقد، لم يُكشف عن قيمتها، إلى جانب حصوله على راتب سنوي ضخم، لن يحصل عليه في النادي الملكي لو جدد عقده هناك.

وترى الشبكة أن العرض الذي يعرضه باريس سان جيرمان على راموس لا يمكن لريال مدريد تقديم مثله في الوقت الحالي.

ولم يحصل النادي الفرنسي على الرد من اللاعب حتى الآن وينتظر قراره مع العلم أن قائد الملكي يركز في الوقت الحالي فقط على إنهاء الموسم في الليغا.