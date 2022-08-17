عرض مانشستر يونايتد الضخم يغري كاسيميرو

قدم مانشستر يونايتد عرضاً مغرياً لاستقطاب النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد خلال الساعات الماضية وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ومع أن صاحب الثلاثين عاماً وقع على عقدٍ جديدٍ مع ريال مدريد قبل 12 عاماً سيبقيه مبدئياً في ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى صيف عام 2025 مع شرط جزائي لفسخه بقيمة 1 مليار يورو.

لكن الصحيفة الصادرة من مدريد أكدت أن عرض الشياطين الحمر الضخم دفع البرازيلي للتفكير ملياً بوضعيته وإمكانية استمراره في العاصمة الإسبانية.

وبدأ مسؤولو ريال مدريد يشعرون بالخوف جراء تغير موقف كاسيميرو الحائر ما بين الالتزام مع النادي الملكي أو الانتقال إلى مانشستر وتقاضي أجورٍ لم يكن يتخيلها.

يونايتد يريد شراء كاسيميرو مقابل 60 مليون يورو

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية المعروضة للاعب كأجور، إلا أنها نوهت إلى أن يونايتد مستعد لدفع 60 مليون يورو من أجل شرائه من ريال مدريد هذا الصيف.