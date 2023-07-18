عروض سعودية ضخمة لإغراء فيرنانديش بالرحيل عن مانشستر يونايتد

تقدمت عدة أندية سعودية لم يتم الكشف عن هويتها بعروض مالية ضخمة لضم النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة.

لكن اللاعب رفض جميع الإغراءات مفضلاً البقاء في صفوف الشياطين الحمر بحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو الذي قال: "رفض برونو فيرنانديش أكثر من عرضين من أندية سعودية قبل شهر.

ماذا قال رومانو عن العروض السعودية المقدمة لـ فيرنانديش ؟

"لا يفكر اللاعب سوى بمانشستر يونايتد الذي من المتوقع أن يصبح قائده (الكابتن) بصفة دائمة."

ويرتبط العقد الذي يجمع النجم البرتغالي بيونايتد حتى يونيو من عام 2026، ويعول عليه المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ كثيراً.

وخاض لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عاماً مع مانشستر يونايتد 185 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 64 هدفاً، كما صنع 54 هدف آخر.

وعلى الصعيد الدولي، مثل منتخب البرتغال في 57 مباراة وله فيها 15 هدف.