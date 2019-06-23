عضو الاتحاد المصري عن واقعة التحرش: لاعبو المنتخب محترمون

دافع سيف زاهر؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن لاعبي المنتخب المصري بعد اتهامهم في واقعة تحرش بعارضة أزياء عبر الرسائل النصية، مطالباً الجميع بالنظر إلى النقاط الإيجابية.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكشف فيه عن قيام ثنائي المنتخب عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بإرسال رسائل خاصة لها عبر "إنستغرام"، لمحاولة التعرف عليها، عقب ساعات من مواجهة زيمبابوي.

في الوقت الذي أكد به إيهاب لهيطة؛ مدير المنتخب المصري، حدوث الواقعة، مؤكداً أنه تم تحذير اللاعبين، إلا أن زاهر نفاها.

وقال زاهر، خلال برنامجه التلفزيوني: "سأقول ثلاث جمل مهمة، وأفهموها كما تريدون، علينا أننا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ ونركز أكثر على النقاط الإيجابية، وعدم السير وراء الشائعات".

وأضاف: "كل لاعب في المنتخب محترم جداً، والجميع ملتزم وشباب رائع للغاية".

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في كأس أمم إفريقيا مصر 2019 بتحقيق الفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيغيه"، أول أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب في اللقاء المقبل الكونغو، في 26 من الشهر الجاري، على ملعب القاهرة.

ويحت فريق المدرب خافيير أغيري حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نظيره الأوغندي، الذي حقق الفوز على منتخب الكونغو بثنائية نظيفة.