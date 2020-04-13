عقبات في طريق تجديد عقد سيرخيو راموس

تعقدت عملية تجديد عقد المدافع سيرخيو راموس مع ريال مدريد في الفترة الحالية وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن السبب في ذلك يرجع لتفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في إسبانيا خلال الفترة الحالية.

وأفادت بأن وباء كورونا ضرب نشاط ريال مدريد بقوة مثلما هو الحال في كافة الأنشطة في الأراضي الإسبانية.

ويرتبط قائد ريال مدريد البالغ من العمر 34 عاماً مع النادي بعقد ينتهي في صيف 2021 وكانت الإدارة تتفاوض من أجل تجديد عقده لموسمين إضافيين مع رفع راتبه.

لكن الأزمة الاقتصادية جراء كورونا جعلت النادي لا يوافق على فكرة منح راموس راتباً أعلى من راتبه الحالي مع رفض فكرة التجديد لعامين من الأساس.

ولا يريد ريال مدريد تغيير تاريخه مع اللاعبين كونه يجدد العقود لمدة عام واحد فقط بعد اجتياز اللاعب حاجز الـ 30 عاماً.

ويرغب راموس في البقاء مع ريال مدريد حتى اعتزاله، ويتمنى حدوث ذلك من خلال عقد أخير يمتد لعامين.