عقوبة أوروبية بانتظار فينيسيوس

أصبح فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، مهدداً بالإيقاف الأوروبي بسبب تصريحاته بعد مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

صنع البرازيلي الشاب هدف ريال الوحيد الذي سجله زميله إيسكو، قبل أن يرد الضيوف بثنائية أحرزها كيفن دي بروينه وغابرييل جيزوس.

وقام جناح ريال بانتقاد حكم اللقاء في تصريحات أدلى بها بعد المباراة، مما قد يضعه في أزمة كبيرة قبل مواجهة الإياب مع الفريق الإنجليزي.

وقال فينيسيوس: «ارتكب جيزوس خطأ قبل تسجيل الهدف الأول والجميع يعلم ذلك، هناك تقنية فيديو ومع ذلك رفض الحكم رؤية اللقطة.

«الحكام يأتون إلى هنا دائماً ويصفرون ضدنا، هل نحن بمثابة الرهان السيء لهم؟ نعم فنحن نمتلك عدداً أكبر من الألقاب الأوروبية والمحلية وسيظل الأمر كذلك دائماً».