عقوبة تنتظر ديمبيلي بعد "تطاوله" على الحكم

تعرض النجم عثمان ديمبيلي للطرد خلال مباراة فريقه برشلونة أمام إشبيلية، والتي انتهت بفوز البارسا على ضيفه بأربعة نظيفة ضمنت له الوصافة مؤقتاً وراء المتصدر ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الحكم ماتيو لاهوز أشهر البطاقة الحمراء في وجه الدولي الفرنسي، بسبب تعديه بالألفاظ عليه.

وجاء في محضر الحكم: "في الدقيقة 87 من زمن المباراة تعرض اللاعب رقم 11 الذي يدعى عثمان ديمبيلي للطرد للسبب التالي: توجيه الألفاظ التالية لي قائلاً: سيء للغاية، أنت سيء للغاية، بينما كان يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني".

ووفقاً لما يراه الخبير الرياضي إيتورالدي غونزاليز، فإن لجنة المنافسة سيتوجب عليها تقييم الأمور والوقوف على إذا ما كان لفظ اللاعب يعد إهانة للحكم أم لا، وفي حالة اعتباره إهانة فإن الجناح الفرنسي سيتعرض لعقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 12 مباراة.

ولكن في حالة اعتبار الأمر إزدراء أو استخفاف بالحكم فسيتعرض اللاعب لعقوبة الغياب عن المشاركة فيما بين مبارتين إلى ثلاثة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 117 من اللائحة التأديبية.

وفي حالة تعرض اللاعب لذلك النوع الثاني من العقوبات فإنه سيغيب عن مواجهتي آيبار وريال مدريد المقبلتين، هذا بالرغم من قدرة برشلونة على تقديم احتجاج أو استئناف على قرار لجنة المنافسة.

يذكر أنه في حالة توقيع عقوبة على اللاعب؛ فلن يكون من السهل الإفلات منها، وهو ما يشير إلى أن حامل لقب الدوري قريب للغاية من خسارة أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة الجدلية حصلت في الدقائق الأخيرة من المباراة إثر تدخل عنيف من مدافع برشلونة آراوخو على تشيتشاريتو مما أدى إلى إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجه الأول.

ويرى غونزاليز أن الخطأ الذي ارتكبه آراوخو لم يكن يستدعي تلقيه بطاقة حمراء، وهو ما جعل لاعبو برشلونة يحتجون على الحكم.

كما يرى أيضاً أن الفرنسي أحدث حالة من الجلبة وأثار عاصفة من الاحتجاجات تجاه لاهوز.

وأشار إلى أن ديمبيلي اصطدم دون عمد بذراع الحكم الأيسر مما أسقط وعاء الرذاذ على الأرض، ولم يحدث هذا فقط بل وجه ديمبيلي عدة كلمات لحكم المباراة قال فيها: "سيء للغاية، أنت سيء للغاية".