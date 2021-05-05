عقوبة منتظرة على لاعبي برشلونة

ذكر تقرير لبرنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني أمس الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة مهددون بعقوبة عقب حفل الغداء الذي أقامه ليونيل ميسي لزملائه في الفريق وعائلاتهم.

وحسب البرنامج التلفزيوني الشهير، خالف لاعبو البارسا البروتوكول الاحترازي الخاص بفيروس كورونا في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة مهددون بغرامة تصل إلى 60 ألف يورو.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي جمع لاعبي برشلونة، الاثنين في منزله على مأدبة غداء، من أجل الاحتفال بالفوز على فالنسيا، والتعهد بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وقررت رابطة الليغا فتح تحقيق في الواقعة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة متخلفاً عن الوصيف غريمه ريال مدريد بالمواجهات المباشرة، وعن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.