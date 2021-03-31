علاقة غوارديولا السيئة برايولا تمنع سيتي من ضم هالاند

وضع مانشستر سيتي، المهاجم إيرلينغ هالاند على رأس أولوياته الصيف القادم، لكن هنالك عائقاً وحيداً بخلاف الجانب المالي سيقف في وجه مسؤولي النادي لإتمام هذه الصفقة.

ومن المتوقع أن يصل سعر المهاجم النرويجي الواعد إلى 100 مليون جنيه استرليني، مع وجود منافسة من كبار أندية أوروبا لضمه، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة “أثلتيك” البريطانية، لن ينتقل هالاند إلى سيتي، بسبب العلاقة المتوترة بين مدربه بيب غوارديولا، ومينو رايولا وكيل أعمال النجم الشاب.

وتعود أزمة غوارديولا مع رايولا إلى عام 2009، عندما قام الإسباني بإجلاس زلاتان إبراهيموفيتش على دكة البدلاء خلال النصف الثاني من الموسم، ووقتها خرج وكيل أعمال اللاعبين الشهير، بتصريحات نارية للدفاع عن موكله.

ونقلت الصحيفة تصريحات رايولا الأخيرة، والتي قال فيها: “أغلقت الكتاب مع غوارديولا منذ وقت طويل، الجميع يعرف ما أفكر فيه ويمكنه قول ما يفكر عني، هو مدرب رائع لكني لن أصمت لأي شخص”.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تبادل الطرفان التصريحات الساخنة، حيث وصف رايولا المدرب الإسباني بالجبان، فيما رفض "بيب" التعاقد مع اللاعبين الذين يتواجدون تحت قبضة وكيل الأعمال المثير للجدل.