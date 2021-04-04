عمالقة أوروبا يوجهون أنظارهم إلى ديمبيلي

تحيط الكثير من الشكوك بمستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة الموسم القادم والذي ينتهي عقده في صيف 2022 ولم يحسم الطرفان مسألة التجديد حتى الآن.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي ضمن اهتمامات أربعة أندية تحسباً للرحيل عن برشلونة في الصيف مشيرة إلى أن يوفنتوس سبق أن تواصل مع ممثلي اللاعب وكان يريد ضمه منذ الموسم الماضي لتقوية هجومه.

وقالت الصحيفة أن مانشستر يونايتد الذي حاول ضم ديمبيلي على سبيل الإعارة الصيف الماضي يحافظ على اهتمامه أيضاً باللاعب ولا سيما أن إيدينسون كافاني مرشح للرحيل عن صفوفه.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول يرى ديمبيلي إضافة للثلاثي الأساسي في الهجوم إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويضع باريس سان جيرمان أنظاره على ديمبيلي، لكن ضمه مربوط بموافقة الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي على تجديد عقديهما.