عمالقة إنجلترا يتصارعون للظفر بتوقيع تشواميني

تتسابق أندية ليفربول وآرسنال ونيوكاسل ومانشستر يونايتد للظفر بتوقيع النجم الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويبدو أن النادي الملكي بصدد التضحية بلاعبه الشاب هذا الصيف، من أجل توفير الأموال اللازمة لضم مواطنه كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

ومع رغبة الباريسيين في بيع مبابي بعد رفضه التوقيع على عقد جديد، بات ريال مطالباً بتوفير مبالغ طائلة حتى لا يضيع اللاعب من بين يديه.

وسيضطر الميرينغي للتخلي عن تشواميني الذي تعاقد معه صيف العام الماضي من موناكو مقابل 80 مليون يورو حتى يوفر جزءاً من قيمة صفقة مبابي الذي يطالب سان جيرمان بنحو 200 مليون يورو نظير بيعه.

وكان ريال يخطط لجلب المهاجم الفذ صيف العام المقبل في صفقة مجانية، إلا أن قرار النادي الفرنسي ببيعه سريعاً أجبره على تغيير مخططاته.