عمالقة الدوري الإنجليزي يتسابقون لضم يوري تيليمانز

كشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن أندية ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي باتت في صراع للتعاقد مع الدولي البلجيكي يوري تيليمانز نجم خط وسط ليستر سيتي.

كما يحظى صاحب الـ 24 عاماً بمتابعة عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد أيضاً.

ويمتد عقد نجم موناكو السابق مع الثعالب حتى صيف عام 2023.

وتوقع التقرير اشتعال حرب مزايدة على خدمات تيليمانز إذا لم يتمكن ليستر سيتي من ربطه بعقدٍ جديدٍ خلال الفترة القادمة.

يذكر أن رحيل النجم البلجيكي خلال سوق انتقالات شهر يناير الجاري يبدو مستبعداً مما يعني أنه سيحزم حقائبه على الأغلب للرحيل عن ملعب كينغ باور خلال الصيف القادم.

واستمرت مفاوضات تمديد عقد اللاعب مع ناديه الحالي لأكثر من عام دون التوصل لاتفاق مناسب مما يرجح انتقاله لفريق آخر.