عملية انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس مهددة

وضعت إدارة إنتر ميلان شرطاً في عقد ماورو إيكاردي مع باريس سان جيرمان، يمنعه من الانتقال إلى يوفنتوس دون دفع رقم يصل إلى 85 مليون يورو للنيراتزوري.

وينص عقد الإعارة بين سان جيرمان وإيكاردي على وجود خيار الشراء في صيف 2020 مقابل 70 مليون يورو، لكن هذا الرقم سيرتفع إلى 85 مليون يورو، في حال إعادة بيع الأرجنتيني إلى أحد الفرق الإيطالية، وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الأحد.

ونجح إنتر في تعقيد انتقال إيكاردي إلى فريق السيدة العجوز، حيث أنه سيكون من الصعب على بطل إيطاليا دفع 85 مليون يورو من أجل ضمه، في حال قرر سان جيرمان شراء عقده ثم إعادة بيعه.

على جانب متصل، تحوم الشكوك حول رغبة النادي الفرنسي في تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي، بسبب تراجع مستوى المهاجم بوضوح خلال الفترة الماضية.