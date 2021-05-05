عملية جراحية جديدة لآنسو فاتي

سيخضع الشاب آنسو فاتي مهاجم برشلونة لجراحة جديدة للتخلص من المشاكل التي سببها تمزق الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى.

وتعرض الإسباني الصاعد للإصابة في نوفمبر الماضي وغاب عن الملاعب بسببها.

وشعر فاتي بالتحسن تدريجياً، إلا أن حالته تدهورت فجأة وبدأ يشعر بآلام في موضع الإصابة، لينصحه الأطباء بضرورة إجراء جراحة جديدة.

وقال صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أنه من المقرر إجراء العملية يوم الخميس.

وأضافت أن أطباء ثلاثة على اتصال دائم بفاتي خلال الأسابيع الأخيرة، وأنهم وضعوا له خطة لاختبار ركبته المصابة بأعباء عمل مختلفة وزيادة الشدة في الأيام الأخيرة، إلا أنه تم اتخاذ قرار إجراء الجراحة، لأن المفصل لم يتعاف.