عوار يعترف بأصوله ويفتح باب تمثيل الجزائر

يعتبر النجم الشاب حسام عوار، لاعب وسط أولمبيك ليون من أهم اللاعبين الصاعدين، وذلك ما جعله محل اهتمام أندية كبيرة مثل برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر سيتي.

وكشف عوار، في مقابلة مع قناة "كونبيني سبورت" للحديث عن جوانب تخص حياته، ولتعريف نفسه بشكل أكبر للجماهير عبر الرد على 20 سؤالاً بشكل سريع، كان أبرزها سؤال حول أصوله، حيث لم يتردد صاحب الـ 22 عاماً في الاعتراف بأنه جزائري الأصل.

ورغم صعوبة تمثيل "محاربي الصحراء" في الوقت الحالي، بسبب رفض جان ميشال أولاس، رئيس أولمبيك ليون، القاطع تمثيل لاعبيه لمنتخبات إفريقية، خوفاً من تأثير ذلك على تسويقهم وبيع عقودهم بمبالغ طائلة، إلا أن خروج عوار بهذه التصريحات سيعيد فتح الملف داخل المنتخب الجزائري، وإمكانية ترتيب الأمور معه للالتحاق بالمنتخب في الفترة المقبلة، عندما ينتقل إلى فريق جديد خارج فرنسا.

وكان جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، قد صرح، في وقت سابق، بأنه لن يستدعي أي لاعب من اللاعبين الشباب، الصاعدين في الدوريات الأوروبية، إذا لم يكشفوا عن تعلقهم بالجزائر، ويظهروا افتخارهم ببلدهم.