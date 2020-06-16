قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وآرسنال

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران اعتباراً من الأربعاء، بعد توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا، مع كرة قدم غير الوباء من شكلها بشكل كبير، ووسط عنوان رئيسي هو التتويج المرتقب لليفربول بعد انتظار ثلاثة عقود.

وتنطلق المباريات الـ 92 المتبقية من موسم الدوري مساء الغد بلقاءين مؤجلين من المرحلة 28، الأول بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد، والثاني، الأهم، بين حامل اللقب مانشستر سيتي وضيفه آرسنال.

واعتباراً من الجمعة، تنطلق منافسات المرحلة 30، وعنوانها الأبرز ديربي ليفربول ومستضيفه إيفرتون الأحد.

فيما يأتي برنامج المباراتين المؤجلتين من المرحلة 28 (بتوقيت غرينيتش):

الأربعاء 17 يونيو:

(20:00) أستون فيلا - شيفيلد يونايتد

(22:15) مانشستر سيتي - آرسنال.