عودة الجماهير للملاعب في إسبانيا تقترب

ذكرت مصادر إعلامية أن عودة الجماهير لمدرجات إسبانيا باتت وشيكة، وقد تحدث في يوليو بعد تراجع موجة انتشار فيروس كورونا.

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني في تصريحات سابقة أن الحديث حول عودة جماهير بعض الأندية دوناً عن الأخرى سيكون ظلماً وبعداً عن المساواة.

وفيما يخص عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد، ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" المحلية أن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم خيار مطروح.

وأضافت الإذاعة أن هذه الخطوة قد تتم في يوليو، ولن يقتصر الأمر على مباريات كرة القدم فقط، إذ ينطبق الأمر على منافسات كرة السلة كذلك.

وسيكون الحضور الجماهيري بسعة 30% فقط من الملاعب حلاً حتى لا تمتلئ الملاعب ولا يحدث احتكاك بين الجماهير يؤدي إلى احتمالية عدوى.

وتعيش إسبانيا في الوقت الحالي ما بين حالتي الطوارىء رقم 2 ورقم 3، والتي تسمح بحضور جماهيري في مناطق وتمنعه في مناطق أخرى.

وتعود منافسات الدوري الإسباني في الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد توقف دام لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وحول العالم.

وبالنسبة لملعب مثل كامب ناو فإنه قد يتسع لـ 30 ألف مشجعاً في هذه الحالة، علماً بأن سعته الرئيسية تقارب الـ 100 ألف متفرج، وهو ما سيخدم برشلونة.

من ناحية أخرى، قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني: "الخطوة المقبلة هي بحث مسألة عودة الجماهير وذلك بعدما وصلنا إلى استئناف البطولة بالفعل وتم حل المعضلة الأكبر.

"قبل أسابيع قليلة بدا كل شيء مستحيلاً، لكن مع الوقت والعمل تم حل أغلب الأمور، يجب أن يكون هناك حضور جماهيري وعندما يكون ذلك ممكناً سنطبقه على الفور".

يذكر أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني هو متصدر البطولة حالياً بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وغريمه ريال مدريد.