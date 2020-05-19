عودة الدوري السعودي تكلف نصف مليار ريال

كشفت تقارير عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال أغسطس القادم.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية فأن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قدمت إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التكلفة المالية التي تترتب عليها في حال استئناف الموسم الجاري.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة خوفاً من تفشي فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع في مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية لاتحاد الكرة المحلي تصل إلى نصف مليار ريال سعودي كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة، خلال فترة الأشهر الأربعة التي تبدأ من يوليو القادم.

وكانت الرابطة قد حددت 20 أغسطس موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.

وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على الضوء الأخضر من قبل وزارة الرياضة والصحة السعودية لاستئناف النشاط بعد تعليق المسابقات المحلية بقرار من وزارة الرياضة.