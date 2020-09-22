عودة بايل تضع مستقبل آلي على المحك

يبدو أن ديلي آلي سيكون الأكثر تأثراً بانضمام الجناح غاريث بايل إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة رغم أن المدرب جوزيه مورينيو استبعد الاستغناء عن لاعب الوسط الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولن يكون بوسع نجم ريال مدريد السابق الانضمام إلى تشكيلة النادي اللندني قبل الشهر القادم عندما يسترد كامل لياقته.

ويتوقع أن يشكل بايل وهاري كاين وسون هيونغ-مين بعد ذلك خط هجوم سبيرز.

وسطع نجم آلي في توتنهام موسم 2015-2016 عندما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب شاب في العام وشارك لأول مرة مع المنتخب، لكن مستواه تراجع لدرجة أنه خرج من التشكيلة الأساسية للمدرب مورينيو.

وبعد استبعاده من آخر تشكيلة لمنتخب إنجلترا الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت أصبح آلي (24 عاماً) فيما يشبه مفترق الطرق.

ويفضل آلي اللعب خلف ثنائي الهجوم مباشرة، لكن هذا المركز يبدو مناسباً تماماً لقدرات ومهارات بايل كما تتوفر الكثير من الخيارات الهجومية أمام مورينيو أيضاً والتي تتضمن لوكاس مورا وستيفن بيرغفاين وجيوفاني لو سيلسو وإيريك لاميلا.

ويصر مورينيو على التزام مهني كبير من جانب اللاعبين، وكشف فيلم وثائقي جديد عن تحذير مورينيو آلي من “الكسل” ومطالبته له بضرورة الوصول لأفضل مستوى وإلا فإنه ربما “يندم”.

وغاب آلي عن المباراة التي فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثهامبتون الأحد، والتي أحرز خلالها سون أربعة أهداف وزادت التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط بعد استبداله بين شوطي المباراة الأولى لفريقه في موسم الدوري الممتاز وانتهت بهزيمة النادي اللندني 1-0 أمام إيفرتون.

كما غاب آلي عن مباراة سبيرز أمام لوكوموتيف بلوفديف في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقبل ثلاثة أسابيع من إغلاق فترة الانتقالات الحالية تحدثت تقارير عن إمكانية انضمام آلي إلى باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.