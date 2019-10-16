عودة ثلاثية لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، الأحد، ضمن المرحلة التاسعة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيحصل على دفعة قوية قبل مباراته أمام ليفربول، بعدما اقترب 3 مصابين من العودة إلى قائمته للمباراة.

وأضافت أن بول بوغبا ولوك شو ووان بيساكا سيكونون ضمن قائمة الشياطين الحمر لمواجهة الريدز التي ستقام على ملعب أولد ترافورد، مشيرة إلى أن الثلاثي بات جاهزاً بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنتوني مارسيال نجم يونايتد، والذي يغيب منذ أكثر من شهر ونصف، قد يعود أيضاً.

وغاب شو عن المشاركة منذ 24 أغسطس الماضي، في الهزيمة أمام كريستال بالاس، في حين لم يشارك بوغبا في 5 من آخر 7 مباريات بسبب مشكلة في الكاحل، فيما لم يتواجد بيساكا في آخر 3 مواجهات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 في الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 8 مباريات في أسوأ انطلاقة منذ 30 عاماً، في حين يتصدر ليفربول الجدول برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة).

من جانبه، تلقى ليفربول أنباء سارة، فوفقاً لصحيفة “غارديان” البريطانية، بات الحارس آليسون بيكر جاهزا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي خاض برنامجاً تدريبياً مكثفاً بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي انتكاسات.

وغاب الحارس عن ليفربول، منذ تعرضه لإصابة أمام نوريتش سيتي، في المرحلة الأولى من الدوري.

وبات حارس السامبا جاهزاً لاستعادة مكانه ضمن التشكيلة الأساسية من أدريان الذي لعب دوراً بارزاً في بداية ليفربول المثالية للموسم، والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.

وأشارت الصحيفة البريطانية أيضاً، إلى جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي إنجلترا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.