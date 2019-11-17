عودة رونالدو المدوية لريال مدريد تقترب وبسعر مفاجىء

كشفت تقارير صادرة من صحف مقربة من يوفنتوس، أن النجم كريستيانو رونالدو يفكر جدياً في الرحيل عن بطل إيطاليا نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر قولها أن "صاروخ ماديرا" سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي يوفي، مباشرة بعد عودته من البرتغال.

وتأتي هذه التقارير وسط حديث عن خلاف بين رونالدو ومدرب يوفي ماوريتسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير الدولي البرتغالي في مبارتين، وهو ما أغضب الأخير، حسب ما رصدته عدسات المصورين.

وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حين قام باستبداله أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضاً أمام ميلان مبكراً في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلاً منه.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أنه في حال حسم رونالدو موقفه من الرحيل، فسيكون "مرحباً به" في ريال مدريد، الذي عانى هو الآخر منذ رحيل نجمه البرتغالي، البالغ من العمر 34 عاماً.

"من المتوقع أن يتم الكشف عن القرار النهائي مع نهاية الموسم الجاري".

وطرحت "آس" سؤالاً بشأن قيمة الصفقة، في حال تمت، حيث قالت أن رحيل رونالدو قد يكلف ما بين 50 و60 مليون يورو، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب.

وأوضحت أن انخفاض قيمة عودة رونالدو إلى النادي الملكي يعود لأسباب كثيرة، من بينها تقدم عمر البرتغالي، وتراجع معدله التهديفي، وابتعاده عن الألقاب الفردية، إضافة إلى انخفاض قيمته السوقية، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وكان رونالدو غادر أسوار سانتياغو بيرنابيو قبل ما يقرب من عام ونصف، في خطوة صدمت الكثيرين من عشاق ريال مدريد الذي عانى بشدة عقب رحيل النجم البرتغالي.