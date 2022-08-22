عودة زياش لأياكس تمهد لانتقال أنتوني إلى مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعود الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي إلى أياكس خلال الأيام القادمة بحسب تقارير تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية مؤخراً.

وسيسهل هذا الانتقال من مسألة تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي الصاعد أنتوني المتألق حالياً في صفوف أياكس.

وطارد يونايتد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في الأسابيع الماضية بناء على مطالب المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وتمرد أنتوني على ناديه الحالي ولم يشارك في التدريبات رغبة منه في إجبار الإدارة على بيعه ليونايتد.

بدوره، عجز زياش عن إقناع المدير الفني الألماني توماس توخيل بالاعتماد عليه بصورة أساسية في تشيلسي ليصبح رحيله خياراً متوقعاً.

وبحال عودة المغربي إلى امستردام، ستكون الفرصة مواتية أمام يونايتد لاقتناص أنتوني في ظل تشابه أدوار اللاعبين.

شقيق زياش يلمح لرجوع أخيه إلى أياكس

ونشر عبد الله صورة لشقيقه حكيم وهو يرتدي قميص أياكس في إشارة إلى عودته المتوقعة إلى ملعب يوهان كرويف.