عودة لوكاكو إلى إنتر ميلان مهددة بالفشل

شدد رئيس إنتر ميلان التنفيذي جيوسيبي ماروتا على أن صفقة إعادة النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الحالي إلى الفريق تواجه "صعوبات".

ولم يتوصل الناديان العملاقان لاتفاق حول الآن فيما يخص عودة المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً إلى ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

وبعد رحيله بموسم يتيم فقط عن النيراتزوري مقابل قرابة 97 مليون جنيه استرليني، لم يتأقلم اللاعب مع أسلوب المدير الفني الألماني توماس توخيل في ملعب ستامفورد بريدج.

ورغم عودته المتوقع إلى إنتر على سبيل الإعارة وفقاً لموقع "جول" العالمي، لكن ارتداء قميص الفريق الإيطالي مجدداً أمر صعب نظراً لكثرة المطبات المرتبطة بالصفقة.

وقال ماروتا في تصريحات إعلامية: "لوكاكو وديبالا لاعبان نسعيان لجلبهما لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي.

"نحن في محادثات مع هذين اللاعبين وسنكون سعيدين إذا نجحنا في التعاقد معهما، لكننا سنبحث عن أهداف أخرى إذا تعقدت الأمور."