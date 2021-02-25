عودة ميراندا تحل أزمة برشلونة الدفاعية

استقر برشلونة على استعادة أحد طيوره المهاجرة، والذي رحل عن النادي قبل موسمين.

ويعاني البارسا من نقص عددي في مركز الظهير الأيسر، في ظل تواجد جوردي آلبا وجونيور فيربو فقط، كما أن هناك عدم اقتناع من جانب المدرب رونالد كومان بمستوى الأخير.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة استقر على استعادة خوان ميراندا، الظهير الأيسر الشاب، والمعار إلى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم.

ويرتبط ميراندا (21 عاماً) بعقد مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة قررت تفعيل بند التمديد الاختياري في عقده لموسمين إضافيين ليستمر حتى صيف 2023.

ويحق لبرشلونة الاستفادة من بند وضعه عند التجديد مع ميراندا في 2018 حتى 2021، يُتيح التمديد لموسمين من طرف واحد، وهو ما استقرت عليه الإدارة في الوقت الحالي، بانتظار وصول الرئيس الجديد في انتخابات 7 مارس لحسم التجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن ميراندا لم يعد اللاعب عديم الخبرات الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة إيرنيستو فالفيردي بمباراة بكأس الملك موسم 2018–2019، حيث يقدم مستويات جيدة مع بيتيس في الوقت الحالي.

ورحل النجم الإسباني إلى بيتيس بعد نهاية موسم 2018–2019، لمدة موسمين، وتمكن هذا الموسم من كسب ثقة المدرب مانويل بيليغريني الذي أشركه في 12 مباراة منها 9 في الليغا، و3 بكأس الملك.

وبات مستقبل كومان على المحك، في الوقت الذي تحدث فيه فرانسيسكو غارسيا، المدير الفني لفريق برشلونة الثاني (الشباب)، عن استعداده التام للقيام بمهام المدير الفني للفريق الأول في حال احتاجه النادي.

وينتظر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، فرصته لتدريب برشلونة.

وستختار الجماهير رئيس النادي الجديد في السابع من الشهر المقبل، وفي حال فاز المرشح المفضل جوان لابورتا بالمنصب، فإن مقعد كومان كمدرب لبرشلونة يبدو آمنا.