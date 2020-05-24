عودة هازارد تؤذي فينيسيوس

سيكون فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، أكبر المتضررين من عودة إيدين هازارد لتدريبات الملكي، وذلك لأنهما يشغلان نفس المركز.

وكان هازارد يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هازارد عاد إلى حالته البدنية الجيدة، وبات الآن يتدرب بنفس إيقاع زملائه في التدريبات الأخيرة لريال مدريد، وهو ما يجعله أحد أهم أسلحة زين الدين زيدان، عند استئناف الليغا.

وأوضحت، أن عودة البلجيكي ستجعل فينيسيوس جونيور يجلس على دكة البدلاء، إذ أن الثنائي لم يشاركا سوياً في تشكيلة واحدة، لأن زيدان يرى أنهما لا يتوافقان في الملعب، وبالتالي لا بد من إجلاس أحدهما على مقاعد الاحتياط.

وعندما يكون هازارد جاهزاً بنسبة 100% فإنه سيكون أساسياً على الطرف الأيسر، أما في مركز الجناح الأيمن فهناك منافسة كبيرة جداً بين غاريث بايل، ولوكاس فاسكيز، ورودريغو، وبراهيم وماركو آسينسيو، هذا في حال اعتماد "زيزو" على طريقة 4-3-3 وفي حال إشراك 4 لاعبين في الوسط فإنه سيكون من الصعب الاعتماد على أحد سوى هازارد وكريم بنزيمة.