عودة هازارد تثير الغموض فى ريال مدريد

سلّطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على موقف إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من اللحاق بالمباراة المرتقبة لفريقه أمام مانشستر سيتي، بمنافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن عودة البلجيكي تأجلت مع اقتراب موعد مباراة فريقه المنتظرة أمام سيتي.

وأضافت أن هازارد، الذي أصيب منذ 26 نوفمبر الماضي، كان متوقعاً أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجي، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ 30 يناير.

وتابعت أن هازارد لم تتبق أمامه سوى مباراتين فقط، وهما سيلتا فيغو وليفانتي، يومي 16 و22 فبراير الجاري، كي يصل للمستوى المطلوب قبل مواجهة سيتي في 26 من الشهر ذاته.

وختمت الصحيفة بأن زيدان عندما سُئل عن وضع هازارد لم يحدد أي أعراض مقلقة، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النادى يحقق عملاً جيداً بهذا الصدد، وهو التحضير البدني المميز للاعب.