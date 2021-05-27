عيسى ماندي يغادر ريال بيتيس

ودع المدافع الجزائري عيسى ماندي فريق ريال بيتيس الذي لعب له آخر 5 مواسم، مؤكداً أنه يرحل بمشاعر متضاربة ما بين الفرح والحزن.

وأشار الدولي الجزائري الذي وقع منذ بضعة أشهر لعدة مواسم مع فياريال وفقاً لتقارير إعلامية انتشرت نهاية الشهر الماضي، إلى أنه كانت لديه “حاجة للتغيير، وتوق لخوض تحدٍ كبير ورغبة في رؤية أماكن أخرى، مع علمه بأنه لعب لناديين فقط” خلال مسيرته.

وكتب عيسى ماندي (29 عاماً): “عدم التجديد مع بيتيس كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي. سأفتقد كل لحظة، لكني أرحل من دون ندم وبارتياح في الضمير لأني أعطيت كل شيء لهذا الفريق”.

ونشأ ماندي في نادي ريمس ولعب لفريقه الأول بين 2011 و2016، حين انضم مقابل 4.5 مليون يورو إلى بيتيس، الذي خاض 143 مباراة رسمية بقميصه وسجل 8 أهداف.

مانويل بيليغريني يشيد بما قدمه عيسى ماندي

وكان مانويل بيليغريني المدير الفني لريال بيتيس قد أكد سابقاً رحيل عيسى ماندي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الجزائري محط اهتمام العديد من الأندية في إسبانيا وخارجها، وعلى رأسها برشلونة وليفربول.

وأثنى بيليغريني على المدافع الذي خاض جميع المباريات تقريباً هذا الموسم، مشيراً إلى أنه قدم أفضل ما لديه.

ووجه ريال بيتيس الشكر لماندي على: “احترافيته وتفانيه من أجل درع النادي منذ اليوم الأول”، والذي وصل إليه عام 2016 قادماً من ريمس، وتمنى له كل التوفيق في تحدياته القادمة.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن وجهة ماندي القادمة، كشف بيليغريني، قبل شهر أن النجم الجزائري سينتقل إلى فياريال.

وهذا الموسم، تحول عيسى ماندي إلى ركيزة أساسية في دفاع الفريق الأندلسي وخاض 32 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.