عيسى ماندي يقترب من ليفربول

قالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس أصبح على مقربة من الانتقال لليفربول.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول تقدم بعرض أولي للتعاقد مع النجم الجزائري بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الأندلسي طالب برفع المبلغ المعروض بمقدار 1.8 مليون جنيه لكي يتخلى عن ماندي.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ماندي يبلغ 30 مليون يورو، إلا أن بيتيس على استعداد لقبول عرض مخفض، بما أنه الموسم الأخير للاعب مع النادي.

ويأتي اهتمام ليفربول للتعاقد مع مدافع بعد بيع ديان لوفرين إلى زينيت سانت بيترسبيرغ، ويرى أن المدافع الجزائري خيار مثالي بما أنه متعدد الاستخدامات، ويمكنه شغل أي مركز في الخط الخلفي.