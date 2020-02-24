غاتوزو يخطط لوضع ميسي في زنزانة خلال مواجهة دوري الأبطال

أكد جينارو غاتوزو، المدير الفني لنابولي، أنه أعد خطة محكمة للحد من خطورة النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب كامب ناو يوم الأربعاء الموافق 18 مارس القادم.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات أبرزتها مواطنته صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“: ”نسعى لتقييد ميسي وسجنه داخل مناطق محددة على أرض الملعب، من أجل منع برشلونة من بناء الهجمات وتهديد مرمانا“.

ووفقاً للصحيفة الإيطالية، يدرس غاتوزو كافة الطرق الممكنة من أجل عزل ميسي عن بقية زملائه ومنعه من إرسال التمريرات القاتلة التي يبدع في تنفيذها، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظ نابولي في التأهل رغم صعوبة المهمة.

ويستعد غاتوزو لظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا على مقعد الإدارة الفنية لنابولي، حيث خاض الفريق جميع مبارياته في دور المجموعات تحت قيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه بعد تراجع النتائج في الدوري الإيطالي.

وكان ميسي قد غاب عن تسجيل الأهداف خلال 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، قبل أن ينفجر برباعية في شباك إيبار مساء السبت، بينما نجح البرغوث الأرجنتيني في صناعة 6 أهداف خلال آخر 4 مباريات له بالدوري الإسباني.