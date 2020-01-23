غاريث بايل ينهي صيامه التهديفي بعد 143 يوماً

أفلت ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا بتأهله إلى ثمن النهائي بعد الفوز على مستضيفه أونيونيستاس سالامانكا بنتيجة 3-1، في مباراة الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ثلاثية النادي الملكي كل من غاريث بايل في الدقيقة 18، وخوان جونجورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، وبراهيم دياز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

فيما سجل ألفارو روميرو هدف أونيونيستاس الوحيد في الدقيقة 57.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إلى أن المباراة قد شهدت عودة النجم بايل للتهديف بعد صيام طويل، إذ غاب عن تسجيل الأهداف بقميص الميرينغي منذ سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة نجح خلالها الويلزي في التسجيل بقميص الملكي في الأول من سبتمبر الماضي، عندما سجل ثنائية في شباك فياريال ضمن الليغا، أي أنه غاب عن التهديف لفترة امتدت لـ 143 يوماً.

وواصل ريال مدريد نتائجه الرائعة تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان على الرغم من البداية المتذبذبة للموسم، إذ نجح الفريق في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أقيمت منافساته مؤخراً في مدينة جدة السعودية، بالإضافة لاحتلال الفريق صدارة ترتيب الليغا بالتساوي مع غريمه برشلونة، كما أنه يستعد لمواجهة نارية أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.