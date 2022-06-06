غاريث بيل يؤجل اعتزاله لما بعد كأس العالم 2022

أكد النجم الدولي الويلزي غاريث بيل أنه سيؤجل اعتزاله بعد تأهل منتخب بلاده الصعب إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسدد جناح ريال مدريد السابق ركلة حرة ارتدت من رأس الأوكراني أندريه يارمولينكو داخل شباك فريقه ليمنح ويلز بطاقة التأهل للمونديال القطري نهاية العام الجاري.

وسينتهي عقد بيل مع الفريق الملكي في الثلاثين من الشهر الجاري ليصبح بعدها لاعباً حراً يستطيع اختيار أي وجهة يريدها.

وبعد صافرة نهاية مباراة منتخب بلاده الحاسمة أمام أوكرانيا، سأل مراسل شبكة "سكاي سبورت" النجم الويلزي عن موعد اعتزاله، ليرد قائلاً: "سأستمر لفترة أطول قليلاً في الملاعب." في إشارة إلى أنه سينتقل لفريق جديد يسمح له باللعب حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.