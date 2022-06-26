غاريث بيل يؤكد موافقته على الانتقال إلى الدوري الأميركي

أكد النجم الدولي الويلزي غاريث بيل خلال الساعات الماضية أنه وافق على الانتقال إلى صفوف لوس أنجيليس إف سي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وقال صاحب الـ 32 عاماً في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أراكم قريباً، لوس أنجيليس." وأرفق معها صورة له وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

وقالت صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الأميركية أن الدولي الويلزي وقع على عقدٍ سيجعله لاعباً رسمياً في صفوف الفريق الذي ينافس ضمن الدوري الأميركي للمحترفين منذ بداية الشهر القادم.

ويرغب بيل في أن يكون لائقاً بدنياً من أجل قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر في شهر نوفمبر القادم.

ويشارك منتخب ويلز في مجموعة تضم منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وإيران في المونديال القطري.