غاريث بيل يختار وجهته القادمة

تناقلت وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة تقاريراً تشير إلى أن غاريث بيل قائد منتخب ويلز الذي سينتهي عقده مع ريال مدريد بحلول نهاية شهر يونيو الجاري بات قريباً من اختيار وجهته المقبلة.

وقضى صاحب الـ 32 عاماً فترات متباينة خلال الأعوام التسعة التي قضاها في صفوف الفريق الملكي، وتم انتقاده بشدة خلال السنوات الأخيرة جراء تراجع مستواه وقلة مشاركاته.

وكانت أبرز نقاط اللوم الأجور الفلكية التي يتقاضاها مقابل دقائق معدودة من اللعب فعلياً، لدرجة وصلت بالكثيرين للقول أنه يفضل مزاولة رياضة الجولف على كرة القدم الاحترافية.

وبعد قيادة منتخب ويلز للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022 لأول مرة منذ عام 1958، أعلن نجم توتنهام هوتسبير السابق عن رغبته في مواصلة اللعب لفترة إضافية حتى يتمكن من قيادة بلاده في المونديال نهاية العام الجاري.

ويبدو أن بيل قد يرتدي قميص كارديف سيتي بعدما أكد ممثلوه أنهم يجرون محادثات حالياً مع النادي الويلزي بغية التوصل لاتفاق يناسب الطرفين.

ويدرس اللاعب إيجابيات وسلبيات الانتقال لفريق مثل كاريف بالتنسيق مع ممثليه الذين يتواصلون مع ميميت دالمان رئيس النادي.