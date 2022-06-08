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غاريث بيل يعرض نفسه على فريق متواضع في إسبانيا

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 01:45
غاريث بيل (المصدر: أ ف ب)
غاريث بيل (المصدر: أ ف ب)

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن النجم الدولي الويلزي غاريث بيل عرض نفسه على خيتافي الذي أنهى الدوري الإسباني الموسم المنصرم في المركز الخامس عشر بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وسيصل عقد صاحب الـ 32 عاماً مع ريال مدريد إلى نهايته بحلول الثلاثين من الشهر الجاري ليصبح بعدها لاعباً حراً يمكنه الانتقال لأي فريق يختاره بحال التوصل لاتفاق حول البنود الشخصية.

ويسعى بيل للبقاء في الملاعب فترة إضافية بعد قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر بدءاً من شهر نوفمبر القادم.

وكان الجناح المخضرم يدرس الاعتزال بعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد، لكنه سيواصل مسيرته الاحترافية لنصف موسم على أقل تقدير حتى يحافظ على لياقته ومستواه لحين انطلاق المونديال القطري.

وجاء اختيار نجم توتنهام هوتسبير السابق على نادي العاصمة الإسبانية خيتافي بسبب ارتياح عائلته في مدريد.

يذكر أن منتخب ويلز غاب عن نهائيات كأس العالم منذ عام 1958، أي أنها ستكون المشاركة الأولى للفريق خلال 64 عاماً.

غاريث بيل (المصدر: أ ف ب)
غاريث بيل (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:غاريث بيلريال مدريدخيتافيكأس العالم 2022منتخب ويلز

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