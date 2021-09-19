غاريث بيل يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا يستطيع توقع الموعد الذي سيتعافى فيه نجم الفريق غاريث بيل مما يعني غيابه عن لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني الأول هذا الموسم.

وتعرض الدولي الويلزي لمشكلة عضلية خلال تدريبات الملكي الأسبوع الماضي وغاب بالتالي عن المباراتين الأخيرتين أمام سيلتا فيغو في الليغا، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتوقعت تقارير إعلامية أن نجم توتنهام السابق سيغيب عن الملاعب قرابة الشهرين، أي أنه لن يشارك بالتأكيد في مباراة ريال مدريد المرتقبة أمام غريمه الأزلي برشلونة في الـ 24 من أكتوبر القادم.

هل سيشارك هازارد مع ريال مدريد اليوم أمام فالنسيا؟

في المقابل، تبدو حظوظ إيدين هازارد في المشاركة أمام فالنسيا اليوم في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني موضع شك أيضاً.

وبقي النجم البلجيكي على دكة البدلاء خلال مواجهة إنتر يوم الأربعاء المنصرم، وشدد أنشيلوتي على أنه لن يتسرع في الدفع باللاعب أمام الخفافيش الليلة بعد تعرضه لإصابة خفيفة في الركبة.

يذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم بصورة مميزة وحقق انتصارات مهمة على إنتر ميلان وسيلتا وبيتيس وآلافيس، فيما تعادل مع ليفانتي.