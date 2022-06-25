غاريث بيل يوافق على الانتقال إلى فريق جديد

قالت تقارير إعلامية بريطانية وأميركية اليوم السبت أن النجم الدولي الويلزي غاريث بيل الذي وصل عقده مع ريال مدريد إلى نهايته اختار وجهته المقبلة.

ويبدو أن صاحب الـ 32 عاماً وافق على الانتقال إلى صفوف لوس أنجيليس إف سي الذي ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين، وفقاً لصحيفة "لوس أنجيليس تايمز".

وسيكون بإمكان نجم منتخب ويلز المشاركة مع فريقه الجديد بدءاً من الأول من يوليو القادم بعدما أكدت التقارير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأيام القادمة.

بدورها، كشفت شبكة "إي إس بي إن" أن جناح توتنهام السابق سيسافر إلى الولايات المتحدة في الساعات المقبلة حتى يوقع على عقدٍ يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لعامٍ آخر.

بيل يسعى للمحافظة على لياقته من أجل كأس العالم

ولعب بيل دوراً رئيسياً في تأهل منتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم 2022 لأول مرة منذ عام 1958.

ويسعى اللاعب للحفاظ على لياقته بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد حتى يضمن المشاركة مع بلاده في المونديال القطري نهاية الجاري بأفضل حالة بدنية ممكنة.