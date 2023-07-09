غاري نيفيل: مانشستر يونايتد أمام مهمة صعبة لتعويض مكان دي خيا

كشف أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غاري نيفيل أن النادي سيكون أمام مهمة صعبة جدًا هذا الصيف لتعويض مكان الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكان يوم أمس قد تم الإعلان رسميًا عن رحيل دي خيا عن الأولد ترافورد بعد 12 عامًا قضاها مع الفريق وبعد عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده، ليصبح آخر الأسماء التي كانت ضمن الجيل الذهبي في عصر السير أليكس فيرغسون.

غاري نيفيل يؤكد صعوبة تعويض دي خيا في مانشستر يونايتد

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، كشف اللاعب المعتزل غاري نيفيل عن صعوبة المهمة أمام مانشستر يونايتد لإيجاد بديل مناسب في حراسة المرمى بعد رحيل دي خيا رسميًا.

وقال: "لقد قلتها سابقًا أن أصعب مركز في الكرة الإنجليزية أن تكون حارسًا لمرمى مانشستر يونايتد وهذا ليس تقليلًا من شأن الأندية الأخرى، لكن دائمًا ما يكون حارس اليونايتد تحت ضغط أكبر خاصة عندما يقترف أي خطأ في أرضية الملعب".

وتابع: "أنه أمر صعب، سبق وأن رأيت حراس مرمى في مانشستر يونايتد يعانون، المشكلة لديهم هي أنهم لا يمكنهم التعامل مع ضغط الأولد ترافورد الهائل".

وأضاف: "أعتقد أن حارس مرمى مانشستر يونايتد أو أي حارس مرمى آخر يحتاج إلى تركيز لا يصدق، فقد تمر 5 دقائق دون أن يلمس الكرة، وهذا أمر صعب حقًا التعامل معه، ولكن دي خيا كان مختلفًا بلا شك".