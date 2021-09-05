غالاتاساراي تجاهل محمد النني لمطالبه الكبيرة

أكد موقع "ميلييت" التركي أن صفقة انتقال الدولي المصري محمد النني من آرسنال إلى غالاتاساراي تداعت لأن رئيس النادي بوراك إلماس رفض إتمامها.

وبدا أن لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 29 عاماً في طريقه لارتداء قميص الفريق التركي الذي وافق على دفع 15 مليون يورو لتأمين خدماته.

إلا أن إلماس تدخل وأوقف الصفقة لأنه شعر أن مطالب اللاعب المادية مبالغ فيها، ليضطر غالاتاساراي للتفكير بخيارات أخرى.

عقد النني مع آرسنال

ويمتد عقد لاعب وسط بازل السابق مع آرسنال حتى صيف العام القادم، مما يعني أنه سيكون قادراً على الرحيل مجاناً بحال عدم تجديد عقده.

وخاض المصري 132 مباراة مع الفريق اللندني سجل خلالها 5 أهداف.

كما مثل منتخب بلاده في 79 مناسبة وزار الشباك 7 مرات أيضاً.