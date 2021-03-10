غالاتاساراي ينهي عقد بلهندة بسبب "الإساءة لصورة النادي"

أنهى غالاتاساراي تعاقده مع لاعب الوسط يونس بلهندة من طرف واحد بسبب "الإساءة لصورة النادي" و"إهانة" أعضاء بمجلس الإدارة خلال مقابلة صحفية.

ووجه المغربي انتقادات لإدارة النادي لتجاهل سوء حالة أرضية ملعب تورك تيليكوم، معقل غالاتاساراي.

وقال بلهندة أن مديري النادي التنفيذيين اكتفوا بمشاهدة تعثر اللاعبين على أرضية الملعب المبللة والموحلة، وفقاً لنسخة المقابلة التي نشرها غالاتاساراي.

وأوضح النادي اليوم الأربعاء أن المقابلة "سبب مقنع" لإنهاء عقد بلهندة، وفقاً لبيان صادر عبر حساب النادي التركي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وسجل بلهندة (31 عاماً) 22 هدفاً خلال 131 مباراة خاضها منذ انضمامه لغالاتاساراي في 2017.