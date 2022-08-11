غالتيه: الجميع يحب ميسي في باريس سان جيرمان

امتدح الفرنسي كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الخميس في تصريحات إعلامية.

وتولى غالتيه الإشراف على الفريق الباريسي مؤخراً خلفاً للأرجنتيني الآخر ماوريسيو بوتشيتينو، وسنحت له الفرصة للعمل مع "ليو" في الأسابيع الماضية.

ماذا قال غالتيه عن ميسي ؟

وقال المدرب في تصريحات نقلها موقع "جول": "لست متفاجئاً بمستواه، حين تفوز بكل الألقاب وتتمتع بسجل تهديفي مميز، فذلك لأنك محترف على أعلى المستويات.

"يخوض ليو جميع الحصص التدريبية، يبتسم ويشارك ويتبادل الحديث مع زملائه، إنه يشكل مصدر إلهام لمن حوله، استمتع بكل لحظة يتواجد فيها على أرض الملعب.

"إنه قدوة يحتذى بها بمعنى الكلمة.

"فاز بكل شيء، فقط يفتقد لقب كأس العالم، لكنه ظفر بجميع الألقاب على صعيد الأندية، ونال جميع الألقاب على المستوى الشخصي.

"مع ذلك فهو يسعى للفوز بالمزيد، أعتقد أنه سعيد وحينما يبتسم، ينعكس ذلك على الفريق، إنه محبوب وجميع من حوله يقدرونه كثيراً."