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غالتيه: مستقبل نيمار ليس بيدي

منشور 17 تمّوز / يوليو 2022 - 10:51
نيمار دا سيلفا (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
نيمار دا سيلفا (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)

أكد كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان الجديد أن خيار الإبقاء على النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق ليس بيده.

وشدد المدير الفني الفرنسي على أنه يتمنى استمرار المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً في ملعب بارك دي برانس، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن مثل هذا الأمر ليس من ضمن صلاحياته.

وقال غالتيه في تصريحات لمواطنته صحيفة "ليكيب": "نعم، كنت واضحاً، بعد كل شيء، أكرر ما قلته، هنالك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع السيطرة عليها."

يذكر أن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان بات موضع شك مع أن العقد الذي يربطه بالنادي يمتد حتى صيف عام 2025.

ومع أن الهداف البرازيلي يفضل البقاء في باريس، إلا أن الشكوك حول ما يقدمه وحول التزامه بشكل عام جعلت استمراره لفترة إضافية أمراً غير مؤكد.

نيمار دا سيلفا (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
نيمار دا سيلفا (المصدر: حساب اللاعب الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:نيمارباريس سان جيرمانكريستوف غالتيه

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