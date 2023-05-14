غالتيه يكشف موقف ميسي من صيحات استهجان جماهير سان جيرمان

يرى كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي معتاد على الأجواء المعادية مثل صيحات الاستهجان التي تعرض لها من قبل أنصار الفريق.

وسحق الفريق الباريسي ضيفه أجاكسيو بخماسية دون رد أمس السبت في الدوري الفرنسي في لقاء شهد تسجيل كيليان مبابي لهدفين.

وعاد "ليو" إلى تشكيلة سان جيرمان الأساسية بعد غيابه بداعي الإيقاف من إدارة النادي جراء سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن مسبق.

لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً قوبل لدى مشاركته في المباراة بصيحات وصافرات الاستهجان من قبل فئة من الأنصار المستاءة مما بدر عن اللاعب.

لكن الصيحات تلاشت تدريجياً مع مرور دقائق المواجهة وهي تصرفات يرى غالتيه أنها لن تؤثر على النجم الأرجنتيني

ماذا قال غالتيه عن ميسي ؟

قال المدير الفني في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "سمعت بعض الصيحات والصافرات الموجهة لليو في بداية المباراة، لكنها اختفت سريعاً في ضوء تصفيق وتشجيع أعداد كبيرة من المشجعين له.

"حافظ ليو على تركيزه وتواجده في اللقاء، وبدا واضحاً رغبته في مساعدة الفريق هجومياً، إنه معتاد على مثل هذه الموافق على مدار مسيرته التي تعرض خلالها لأحداث صعبة."